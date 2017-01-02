Захист Януковича відмовився ознайомитися з матеріалами справи про держзраду
"Ми не почали ознайомлення з матеріалами справи в порядку статті 290 КПК України та не будемо цього робити, оскільки слідство не може бути завершене, доки не будуть виконані всі слідчі дії, зазначені в постанові головного військового прокурора про продовження строку слідства, в клопотаннях захисту. І поки російська сторона не завершить виконання запиту України щодо міжнародної правової допомоги щодо вручення Віктору Януковичу підозри", - заявив адвокат Януковича Ігор Федоренко, інформує прес-служба адвокатського об'єднання Aver Lex.
У прес-службі також нагадують, що головний військовий прокурор України Анатолій Матіос продовжив термін досудового розслідування справи про державну зраду до 28 березня 2017 року. Тому, оскільки досудове розслідування не завершено, правових підстав для ознайомлення з матеріалами справи в порядку статті 290 КПК України немає.
У зв'язку з цим 30 січня 2017 року у Печерський суд міста Києва захистом була подана скарга.
Як повідомляв iPress.ua раніше, адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура планує завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в лютому 2017 року.
Раніше iPress.ua вже повідомляв, що по справі про держзраду Віктора Януковича важливі свідчення дав депутат Держдуми РФ.
Також стало відомо ще про одного колишнього депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова, який дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: