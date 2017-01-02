Захист Януковича відмовився ознайомитися з матеріалами справи про держзраду

Захист колишнього президента України Віктора Януковича відмовляється знайомитися з матеріалами справи про державну зраду, оскільки досудове слідство ще не завершено.

"Ми не почали ознайомлення з матеріалами справи в порядку статті 290 КПК України та не будемо цього робити, оскільки слідство не може бути завершене, доки не будуть виконані всі слідчі дії, зазначені в постанові головного військового прокурора про продовження строку слідства, в клопотаннях захисту. І поки російська сторона не завершить виконання запиту України щодо міжнародної правової допомоги щодо вручення Віктору Януковичу підозри", - заявив адвокат Януковича Ігор Федоренко, інформує прес-служба адвокатського об'єднання Aver Lex.

У прес-службі також нагадують, що головний військовий прокурор України Анатолій Матіос продовжив термін досудового розслідування справи про державну зраду до 28 березня 2017 року. Тому, оскільки досудове розслідування не завершено, правових підстав для ознайомлення з матеріалами справи в порядку статті 290 КПК України немає.

У зв'язку з цим 30 січня 2017 року у Печерський суд міста Києва захистом була подана скарга.

Як повідомляв iPress.ua раніше, адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура планує завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в лютому 2017 року.

Раніше iPress.ua вже повідомляв, що по справі про держзраду Віктора Януковича важливі свідчення дав депутат Держдуми РФ.

Також стало відомо ще про одного колишнього депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова, який дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича.