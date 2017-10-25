Захист Зайцевої не оскаржуватиме рішення суду

За словами адвоката, захист не хоче "створювати ажіотаж навколо підсудної"

Адвокат учасниці резонансного ДТП в Харкові Олени Зайцевої не збирається оскаржувати арешт своєї підзахисної.

"Ми не будемо подавати апеляцію. Не хочемо привертати увагу, створювати ажіотаж навколо Зайцевої Олени", - повідомила захисник підсудної Юлія Козир агентству "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 20 жовтня Олену Зайцеву, яку звинувачують в спричиненні ДТП у Харкові, в наслідок якої загинули 5 осіб і 6 були травмовані, арештували на два місяці без права внесення застави.

18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Згодом повідомили, що Зайцева брала участь в гонках по нічному Харкову, коли сталася аварія. Також експертиза виявила опіати у крові 20-річної Олени Зайцевої.