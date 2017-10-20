Захист Зайцевої заявляє про необґрунтованість підозри

Олена Зайцева, яку звинувачують в спричиненні ДТП у Харкові, в наслідок якої загинули 5 осіб і 6 були травмовані не визнає обґрунтованою підозру прокуратури.

"Мені дуже шкода, що сталася ця ситуація, що постраждали люди. Це єдине що мене турбує. Я сподіваюся що сім'ї все ж дозволять, щоб мої родичі надали їм допомогу. Всі мої думки тільки про це. Окрім цього я більше не можу нічого сказати", - сказала Зайцева.

"Мою позицію буде повністю надавати адвокат", - спочатку сказала вона, озвучуючи свою позицію щодо обґрунтованості підозри, інформує "Українська правда".

Пізніше вона уточнила, що не визнає підозру прокуратури обґрунтованою.

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Після цього адвокат Зайцевої Юлія Козир підтвердила, що захист вважає підозру необгрунтованою, і що немає доказів вини Зайцевої.

Перед цим головуючий суддя відмовилися оголосити кількаденну перерву за клопотанням захисту Зайцевої.

"Клопотання сторони захисту щодо витребування зазначених даних та оголошення перерви залишити без задоволення", - сказала вона.

Нагадаємо, що у Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Згодом повідомили, що Олена Зайцева брала участь в гонках по нічному Харкову, коли сталася аварія.

19 жовтня суд арештував Олену Зайцеву. Дівчина відмовилася давати свідчення щодо себе, посилаючись на ст.63 Конституції України.

Вітчим винуватиці ДТП у Харкові заявив, що Зайцева ніколи не порушувала правила дорожнього руху.