Закарпатець зробив рабом свого боржника

Уродженець Закарпатської області використовував свого боржника як працівника в господарстві, а коли той заявив, що борг відпрацював, побив його, зв'язав і кинув у льох.

"Причиною непорозумінь між двома закарпатцями виявилися фінансові питання. Свого часу один із них позичив іншому велику суму грошей. Однак повернення боргу не дочекався і запропонував позичальникові відпрацювати цю суму в нього на господарстві на території Рівненської області. Останній погодився і протягом декількох місяців працював на свого земляка. Згодом боржник заявив, що припиняє роботу, оскільки вважає, що борг відпрацював сповна. З цим не погодився "роботодавець" і закрив закарпатця спочатку у власному погребі, де періодично його бив, а потім, зв'язавши йому руки і ноги пластиковими хомутами, посадив у Mercedes Vito і привіз до Кременецького району в будинок свого знайомого", - повідомляє сайт поліції Тернопільської області.

Однак чоловіка помітили сусіди і викликали поліцію. Медики констатували в нього рвану рану лобної ділянки голови, забій м'яких тканин обличчя, рук, грудної клітини та перелом пальця на руці.

Підозрюваний у скоєному зізнався, але давати будь-які пояснення відмовляється. Зараз вирішується питання про оголошення жителю Закарпатської області підозри й обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в Одеській області сім'я представників ромської нацменшин протягом 14 років утримувала іншу сім'ю в рабстві.