Закарпатка Андрея Бочкор виступила у Європарламенті проти українського закону про освіту
У своєму виступі вона піддала критиці освітнього закону України, прийнятий Верховною Ради України 5 вересня 2017 року, як такий, що шкодить національним меншинам, повідомляє Ua-reporter.com.
Андреа Бочкор звернулася до Європейської комісії і голови Європарламенту, аби ті підтримали угорську меншину в Україні у боротьбі за свої права та вплинули на Президента України, аби той не підписував закон "Про освіту", оскільки останній може негативно позначитися на майбутнє представників національних меншин в Україні.
Євродепутат зауважила, що стаття 7 закону практично ліквідує навчання рідною мовою у 120 румунських, 100 угорських, 5 польсько-мовних шкіл, що наразі діють в Україні.
За словами Андреї Бочкор, український закон "Про освіту" суперечить положенням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, адже у статті 4 йдеться про захист прав громадян і меншин та недопущення дискримінації.
Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
МЗС Угорщини розкритикувало закон, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.
Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав Президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.
Окрім того, румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини рідною мовою.
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