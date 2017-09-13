Закарпатка Андрея Бочкор виступила у Європарламенті проти українського закону про освіту

Депутат просить вплинули на Президента України, аби той не підписував закон "Про освіту"

Депутат Європарламенту від угорської партії "Фідес", закарпатка Андреа Бочкор 11 вересня виступила на пленарному засіданні у Страсбурзі.

У своєму виступі вона піддала критиці освітнього закону України, прийнятий Верховною Ради України 5 вересня 2017 року, як такий, що шкодить національним меншинам, повідомляє Ua-reporter.com.

Андреа Бочкор звернулася до Європейської комісії і голови Європарламенту, аби ті підтримали угорську меншину в Україні у боротьбі за свої права та вплинули на Президента України, аби той не підписував закон "Про освіту", оскільки останній може негативно позначитися на майбутнє представників національних меншин в Україні.

Євродепутат зауважила, що стаття 7 закону практично ліквідує навчання рідною мовою у 120 румунських, 100 угорських, 5 польсько-мовних шкіл, що наразі діють в Україні.

За словами Андреї Бочкор, український закон "Про освіту" суперечить положенням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, адже у статті 4 йдеться про захист прав громадян і меншин та недопущення дискримінації.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

МЗС Угорщини розкритикувало закон, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав Президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.

Окрім того, румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини рідною мовою.