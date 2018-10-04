Закарпатські поліцейські "втопили" службове авто в канаві

Водій машини не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя

У понеділок, 9 квітня, в селі Гать Закарпатській області сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля.

За інформацією видання "Мукачево.net", водій машини не впорався з керуванням, у результаті чого вона вдарилася об дерево на узбіччі дороги і вилетіла у водостічну канаву.

Окрім поліцейського-водія, в машині було ще двоє співробітників закарпатської поліції. Місцеві жителі заявили виданню, що водій перебував у неадекватному стані і навіть намагався покинути місце аварії.

На сайті Головного управління Національної поліції Закарпатській області йдеться, що причини і обставини ДТП установлюють.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 березня, в районі села Орлянка Михайлівського району Запорізької області поліцейський на власному автомобілі на смерть збив пішохода.