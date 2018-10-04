CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 9 квітня, в селі Гать Закарпатській області сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Закарпатські поліцейські "втопили" службове авто в канаві
Водій машини не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя
Фото: mukachevo.net
За інформацією видання "Мукачево.net", водій машини не впорався з керуванням, у результаті чого вона вдарилася об дерево на узбіччі дороги і вилетіла у водостічну канаву.
Окрім поліцейського-водія, в машині було ще двоє співробітників закарпатської поліції. Місцеві жителі заявили виданню, що водій перебував у неадекватному стані і навіть намагався покинути місце аварії.
На сайті Головного управління Національної поліції Закарпатській області йдеться, що причини і обставини ДТП установлюють.
Нагадаємо, що у вівторок, 20 березня, в районі села Орлянка Михайлівського району Запорізької області поліцейський на власному автомобілі на смерть збив пішохода.
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10 04 2018 10:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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