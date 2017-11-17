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Закарпатцям, затриманим із вибухівкою, оголосили підозру у підготовці теракту

Обох жителів Мукачева тримають під вартою
Київська місцева прокуратура оголосила підозру за фактом підготовки до вчинення терористичного акту двом закарпатцям, затриманим у Києві із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами.
Закарпатцям, затриманим із вибухівкою, оголосили підозру у підготовці теракту Фото: AFP

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"17.11.2017 Дарницький райсуд міста Києва задовольнив клопотання місцевої прокуратури про обрання підозрюваним в межах даного кримінального провадження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу", - йдеться у повідомленні.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України.

Нагадаємо, в неділю близько 17:00 на парковці ТЦ "Аркадія" (Дніпровська Набережна, 33) в Дарницькому районі столиці співробітники поліції виявили автомобіль з вибухівкою. У рюкзаку, який був у машині, виявилося п'ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг і 10 електродетонаторів.

Обидва затримані - жителі Мукачева.

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17 11 2017 22:59
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