ПОЛІТИКА НОВИНИКиївська місцева прокуратура оголосила підозру за фактом підготовки до вчинення терористичного акту двом закарпатцям, затриманим у Києві із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Закарпатцям, затриманим із вибухівкою, оголосили підозру у підготовці теракту
Обох жителів Мукачева тримають під вартою
Фото: AFP
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
"17.11.2017 Дарницький райсуд міста Києва задовольнив клопотання місцевої прокуратури про обрання підозрюваним в межах даного кримінального провадження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу", - йдеться у повідомленні.
Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України.
Нагадаємо, в неділю близько 17:00 на парковці ТЦ "Аркадія" (Дніпровська Набережна, 33) в Дарницькому районі столиці співробітники поліції виявили автомобіль з вибухівкою. У рюкзаку, який був у машині, виявилося п'ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг і 10 електродетонаторів.
Обидва затримані - жителі Мукачева.
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17 11 2017 22:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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