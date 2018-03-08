Україна готова заборонити в’їзд уповноваженому Будапешта по Закарпаттю, – МЗС
Протягом останніх двох років посада Грежі стосувалася співпраці двох сусідніх прикордонних регіонів України та Угорщини і звучала так: "Уповноважений (комісар) уряду Угорщини з питань співпраці Саболч-Сатмар-Березького району та Закарпаття", інформує "Європейська правда".
Відтепер назва є іншою: "Уповноважений міністра з питань розвитку Закарпаття і програми розвитку дошкільних навчальних закладів Карпатського басейну".
"Щоб не було різночитань, у документі на призначення Іштвана Грежі додатково дописано (причому українською мовою!), що йдеться про розвиток Закарпатської області, а не ширшого регіону. Тобто йдеться про управління частиною суверенної території України!" - наголошується у статті.
На попередній посаді Грежа також курував роботу благодійного фонду "Закарпатський центр економічного розвитку "Еган Еде", проти якого СБУ відкрила розслідування за підозрою у сепаратизмі. Наразі не відомо, чи збережуться ці повноваження на його новій посаді.
Водночас цього тижня Грежа побував на Закарпатті, де наголосив, що не прагне сепаратизму в жодних формах.
"Ми ніколи не ставили за мету будь-яке прагнення до сепаратизму. Наша мета – щоби найзахідніша область України стала мостом до Європейського Союзу (для решти території України)", – цитує уповноваженого сайт угорського уряду.
У статті наголошується, що сумнівів щодо щирості цих слів Грежі немає з огляду на минулий досвід посадовця.
"Іштван Грежа – не політик, а радше менеджер, технократ. Він і раніше опікувався програмами допомоги Україні в угорському уряді. Навіть за останній рік, коли вирував освітній конфлікт між нашими державами, від нього не пролунало жодної скандальної або агресивної заяви щодо нашої держави", - йдеться у статті.
Якщо Угорщина не надасть необхідних роз'яснень стосовно нової посади уповноваженого міністра по Закарпаттю, Україна готова реагувати жорстко, у тому числі – заборонити в'їзд посадовцю, заявив заступник голови МЗС України Василь Боднар.
Наразі український уряд чекає офіційних пояснень від угорських партнерів, та поки що Будапешт мовчить, повідомив дипломат.
"Якщо не буде реакції, на яку ми розраховуємо, якщо не буде вичерпного роз’яснення та зміни назви (посади. – Ред.) – Україна змушена буде реагувати жорстко, не виключаючи ймовірності заборони в’їзду. Хоча, звісно ж, ми цього не хотіли би", - зауважив Боднар.
Україна вважає втручання сусідньої держави у внутрішні справи неприйнятними та буде вживати всі можливі заходи дипломатичного впливу, наголосив Бондар.
"Ми це розглядаємо як ще один крок у низці деструктивних, провокаційних дій з боку Угорщини, які ми спостерігаємо останнім часом, попри нещодавній прогрес у переговорах (щодо освітньої реформи. – Ред.)", – додав Василь Боднар.
Додамо, в ОУН закликали "дати по зубах" Угорщині і розпочати бойове злагодження на Закарпатті.
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