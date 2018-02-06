Закарпаття долучилося до акції на підтримку Сенцова, - ФОТО

Близько півсотні закарпатців зібралися у центрі Ужгорода, щоб висловити підтримку Олегу Сенцову та іншим українським політв'язням, яких утримує Росія.

Після обміну думками у форматі відкритої публічної дискусії учасники акції зробили колективне фото та відеозвернення до Олега Сенцова, яке планують передати українському режисеру у в'язницю, де Олег Сенцов голодує вже 20 день, повідомляє Mukachevo.net.



Усі фото: Mukachevo.net

iPress.ua писав, що в Києві на Майдані сьогодні проходить акція на підтримку українського політв'язня, кінорежисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування.

Раніше повідомлялося, що у 71 місті світу пройде акція на підтримку Олега Сенцова. Так, заходи на підтримку українського політв'язня пройдуть в Австралії, США, Німеччині, Грузії, Ізраїлі, Франції, Німеччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Кувейті, Канаді, Португалії, Британії, Греції, Австрії, Чехії, Швеції, Швейцарії, Естонії, Литві, Латвії, Італії та Бельгії.

Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Також оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко .

Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.