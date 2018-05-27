CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу, 26 травня, після 16:00 поблизу с. Ділове зійшов зсув, в результаті чого була перекрита траса національного значення Мукачево – Рогатин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Закарпаття накрила потужна злива з градом, зсув перекрив трасу державного значення
Даних про постраждалих немає
Фото: Закарпатська ОДА
"Маса вологої землі з залишками старих і повалених дерев зійшла з крутого схилу прямо на трасу національного значення Мукачево – Рогатин, яка після міжнародної траси Київ – Чоп є основною транспортною артерією Закарпаття. По обидві сторони від зсуву утворилася черга з автомобілів", – повідомляє прес-служба голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.
Фото: Закарпатська ОДА
Розчищати проїзд виїхали спецслужби за допомогою спецтехніки. Задіяли також рятувальників.
Фото: www.mukachevo.net
Перед цим на Закарпатті обрушилася потужна злива з градом.
Фото: www.mukachevo.net
Нагадаємо, у селі Кольчино Мукачівського району Закарпатської області стався зсув грунту на кар'єрі.
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