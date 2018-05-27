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Закарпаття накрила потужна злива з градом, зсув перекрив трасу державного значення

Даних про постраждалих немає
У суботу, 26 травня, після 16:00 поблизу с. Ділове зійшов зсув, в результаті чого була перекрита траса національного значення Мукачево – Рогатин.
Закарпаття накрила потужна злива з градом, зсув перекрив трасу державного значення Фото: Закарпатська ОДА

"Маса вологої землі з залишками старих і повалених дерев зійшла з крутого схилу прямо на трасу національного значення Мукачево – Рогатин, яка після міжнародної траси Київ – Чоп є основною транспортною артерією Закарпаття. По обидві сторони від зсуву утворилася черга з автомобілів", – повідомляє прес-служба голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Фото: Закарпатська ОДА

Розчищати проїзд виїхали спецслужби за допомогою спецтехніки. Задіяли також рятувальників.

Фото: www.mukachevo.net

Перед цим на Закарпатті обрушилася потужна злива з градом.

Фото: www.mukachevo.net

 

Нагадаємо, у селі Кольчино Мукачівського району Закарпатської області стався зсув грунту на кар'єрі.
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27 05 2018 11:10
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