Закарпаття накрила потужна злива з градом, зсув перекрив трасу державного значення Даних про постраждалих немає

У суботу, 26 травня, після 16:00 поблизу с. Ділове зійшов зсув, в результаті чого була перекрита траса національного значення Мукачево – Рогатин.

Фото: Закарпатська ОДА

"Маса вологої землі з залишками старих і повалених дерев зійшла з крутого схилу прямо на трасу національного значення Мукачево – Рогатин, яка після міжнародної траси Київ – Чоп є основною транспортною артерією Закарпаття. По обидві сторони від зсуву утворилася черга з автомобілів", – повідомляє прес-служба голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Фото: Закарпатська ОДА Розчищати проїзд виїхали спецслужби за допомогою спецтехніки. Задіяли також рятувальників. Фото: www.mukachevo.net Перед цим на Закарпатті обрушилася потужна злива з градом. Фото: www.mukachevo.net Нагадаємо, у селі Кольчино Мукачівського району Закарпатської област і стався зсув грунту на кар'єрі.

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