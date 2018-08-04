"Заколотників" у Миколаївському СІЗО вмовили повернутися до камер

По тривозі підняли весь персонал ізолятора, а також просили про допомогу одеських колег

Учасників заколоту у слідчому ізоляторі Миколаєва вдалося вмовити повернутися до їх камер.

Про це виданню "Преступности.НЕТ" повідомив співрозмовник у Миколаївському слідчому.

За словами співрозмовника, станом на 18:00 адміністрації слідчого ізолятора вдалося переконати підслідних повернутися в адміністративний корпус.

Як зазначив співрозмовник, більшість підозрюваних, які відмовлялися виконувати розпорядження адміністрації СІЗО, перебували у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.

Співрозмовник видання додав, що у зв'язку з інцидентом по тривозі був піднятий весь персонал миколаївського СІЗО. Також адміністрація слідчого ізолятора для вирішення ситуації зв'язувалася з одеським підрозділом, щоб звідти надіслали підмогу, однак там прохання проігнорували.

У спілкуванні з підслідними, які відмовилися виконувати розпорядження адміністрації, брав участь безпосередньо начальник слідчого ізолятора Роман Цибуля.

Після того, як підслідні повернулися в камери, поліція зняла оточення, встановлене по периметру СІЗО на випадок, якщо б бунтівники спробували покинути територію ізолятора.

За словами співрозмовника видання, співробітники миколаївського СІЗО масово пишуть рапорти на звільнення через неможливість вплинути на ситуацію, яка, за їхніми словами, склалася за останні кілька тижнів.

Інформації про постраждалих серед співробітників слідчого ізолятора і підслідних немає.

Нагадаємо, сьогодні зранку у слідчому ізоляторі Миколаєва частина підозрюваних відмовилася за розпорядженням адміністрації заходити до камер.