Закон про антикорупційний суд потрібно прийняти до середини червня, - ЄС

Створення Антикорупційного суду не просто є частиною загальної судової реформи в країні, але і має особливе значення для стійкості й успіху в боротьбі з корупцією

ЄС очікує прийняття Верховною радою законопроекту про антикорупційний суд до середини червня 2017 року.

"Згідно зі взятими Україною зобов'язаннями перед МВФ, закон про створення антикорупційного суду повинен бути прийнятий до середини червня 2017 року", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на коментар представництва ЄС в Україні з приводу підготовки відповідного законопроекту.

У представництві ЄС нагадали, що внесення в парламент цього законопроекту - в компетенції української влади, зокрема Верховної ради, уряду і президента. Разом з тим, міжнародні експерти допомагають Україні у розробці цього документа.

У ЄС наголосили, що закон про судову систему і статус суддів вже передбачає створення Вищого антикорупційного суду, імплементація законодавства буде визначати мандат, організаційну структуру, а також процес добору суддів Вищого антикорупційного суду.

"Неофіційна робоча група, до складу якої входять члени міжнародних донорських організацій та експерти громадянського суспільства, розробила деякі пропозиції щодо створення цього суду, сфокусувавши особливу увагу на взаємодії цього нового суду з існуючою судовою системою, процедурі добору суддів, а також щодо гарантій безпеки та неупередженості , які повинні регулювати цей процес", - відзначили у представництві, додавши, що ЄС причетний до деяких з цих дискусій через своїх представників або фінансовані Євросоюзом проекти у сфері правосуддя та боротьби з корупцією.

У диппредставництві відзначили, що створення Антикорупційного суду не просто є частиною загальної судової реформи в країні, але і має особливе значення для стійкості й успіху в боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя вважає проект закону "Про антикорупційні суди" неконституційним, а його ухвалення парламентом – недоцільним.

Зазначимо, Сполучені штати Америки вітають заклики українського суспільства до ефективного і прозорого судочинства та наголошують на необхідності створення антикорупційного суду.