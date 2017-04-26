Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Закон про антикорупційний суд потрібно прийняти до середини червня, - ЄС

Створення Антикорупційного суду не просто є частиною загальної судової реформи в країні, але і має особливе значення для стійкості й успіху в боротьбі з корупцією
ЄС очікує прийняття Верховною радою законопроекту про антикорупційний суд до середини червня 2017 року.
Закон про антикорупційний суд потрібно прийняти до середини червня, - ЄС Фото: adm.te.court.gov.ua

"Згідно зі взятими Україною зобов'язаннями перед МВФ, закон про створення антикорупційного суду повинен бути прийнятий до середини червня 2017 року", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на коментар представництва ЄС в Україні з приводу підготовки відповідного законопроекту.

У представництві ЄС нагадали, що внесення в парламент цього законопроекту - в компетенції української влади, зокрема Верховної ради, уряду і президента. Разом з тим, міжнародні експерти допомагають Україні у розробці цього документа.

У ЄС наголосили, що закон про судову систему і статус суддів вже передбачає створення Вищого антикорупційного суду, імплементація законодавства буде визначати мандат, організаційну структуру, а також процес добору суддів Вищого антикорупційного суду.

"Неофіційна робоча група, до складу якої входять члени міжнародних донорських організацій та експерти громадянського суспільства, розробила деякі пропозиції щодо створення цього суду, сфокусувавши особливу увагу на взаємодії цього нового суду з існуючою судовою системою, процедурі добору суддів, а також щодо гарантій безпеки та неупередженості , які повинні регулювати цей процес", - відзначили у представництві, додавши, що ЄС причетний до деяких з цих дискусій через своїх представників або фінансовані Євросоюзом проекти у сфері правосуддя та боротьби з корупцією.

У диппредставництві відзначили, що створення Антикорупційного суду не просто є частиною загальної судової реформи в країні, але і має особливе значення для стійкості й успіху в боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя вважає проект закону "Про антикорупційні суди" неконституційним, а його ухвалення парламентом – недоцільним.

Зазначимо, Сполучені штати Америки вітають заклики українського суспільства до ефективного і прозорого судочинства та наголошують на необхідності створення антикорупційного суду.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 04 2017 11:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.