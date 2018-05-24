Закон про Антикорупційний суд відклали на червень

Жодна з розглянутих поправок не набрала більше 50 голосів

Народні депутати України розглянули сьогодні, 24 травня, 1273 з 1927 поправок до законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд".

"Ми сьогодні розглянули понад тисячу поправок. Потрібно зрозуміти, коли ми зможемо ухвалити рішення. Це буде вже наступного тижня. Або у вівторок (5 червня) після обіду, або у четвер (7 червня) вранці... Я думаю, це може бути і в четвер вранці, щоб була мобілізація", – цитує спікера Андрія Парубія LB.ua.

Жодну поправку в законопроекті депутати не підтримали.

Як зазначив депутат від фракції "Народний фронт" Юрій Тимошенко, в залі немає 226 голосів, щоб ухвалити будь-яке рішення.

Нагадаємо, парламент почав розглядати законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" у середу, 23 травня. Остаточної домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо основних поправок наразі немає. Зокрема, про роль Громадської ради міжнародних експертів під час добору суддів до антикорупційного суду.

25 квітня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки, яка передбачає створення Вищого антикорупційного суду (АКС).