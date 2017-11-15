Закон про деокупацію Донбасу може бути проголосований у грудні, - Вінник
Про це повідомив журналістам у середу член комітету з питань нацбезпеки на оборони Іван Вінник.
"Думаю, що впродовж 3-5 днів ми доопрацюємо одне єдине питання і на наступний пленарний тиждень, в грудні, вийдемо з проектом, який може бути підтриманим 5 фракціями парламенту", - сказав він.
За його словами, щоб передати документ на голосування, залишилось доопрацювати одне єдине питання.
"Стаття 10 є предметом доопрацювання комітетом… Простою мовою: проти України ведеться гібридна війна. Україна має вживати заходи, щоб забезпечити свою безпеку та територіальну цілісність зі збереженням демократичних процедур, передбачених Конституцією. Тобто, ми мусимо примушувати агресора до миру", - сказав він.
Вінник зазначив, що у зв'язку з цим можуть порушуватися конституційні права громадян, які "можуть перебувати на межах територій, де ці заходи можуть здійснюватись"
"Тобто, треба проводити якісь евакуації, переселення. Нам треба визначитись, які заходи можуть здійснюватися, в межах яких повноважень. Треба прописати ці заходи, повноваження, хто має право включити ці механізми у повному обсязі і термін, на які вони можуть бути застосовані", - сказав член комітету з нацбезпеки.
Також він зазначив, що цей пункт має визначати і захищати військових.
"Щоб не було таких ситуацій як з Колмогоровим", - сказав Вінник.
Він пояснив, що також варто ще узгодити, як протидіяти гібридній війні без оголошення стану війни або надзвичайного стану.
Також він зазначив, що під час опрацювання документу члени комітету максимально "вичистили" всі його пункти, щоб у випадку судових позовів у Росії не було жодних шансів.
Нагадаємо, що помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл заявив, що США продовжують роботу над можливістю введення миротворчої місії ООН на Донбасі.
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