Закон "Про освіту": послам ЄС роз'яснять основні положення про мову
"Закон "Про освіту" якраз надає можливості забезпечити нормальний доступ до мов національних меншин, а з іншого боку, надає можливості для розвитку нашої рідної української мови", - сказав Гройсман, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Прем'єр зазначив, що Україна - демократична країна, яка поважає права національних меншин.
"Учора я дав доручення міністрові закордонних справ, міністрові освіти, звернувся з проханням, щоб у цій зустрічі взяв участь виконувач обов'язків голови комітету Верховної ради з питань освіти, щоб вони разом зібралися, провели зустріч із послами країн Європейського Союзу й абсолютно повністю пояснили деталі закону, як механізм працюватиме", - сказав Гройсман.
Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
МЗС Угорщини розкритикувало закон, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.
Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав Президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.
Окрім того, румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини рідною мовою.
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