Закон про перейменування УПЦ МП оскаржили в Конституційному Суді

49 депутатів Верховної Ради оскаржили в Конституційному Суді закон, який зобов'язує УПЦ Московського патріархату вказати у своїй назві приналежність до Росії.

На думку заявників, закон суперечить цілій низці статей Конституції, в тому числі статті 35 про свободу віросповідання. Крім того, в клопотанні йдеться про порушення регламенту під час прийняття цього закону і внесення в текст закону правок, яких не виносили на голосування, йдеться на сайті КСУ.

Депутати, більшість з яких представляють "Опозиційний блок", просять відкрити конституційне провадження і надати йому пріоритет.

Нагадаємо, 20 грудня Рада прийняла законопроект №5309, згідно з яким релігійна організація, керівний центр якої розташовано на території держави-агресора, зобов'язана вказати це у своїй назві.

У прийнятому Радою законі йдеться, що входження релігійної організації до складу іншої організації визначається їхніми статутами. У статуті УПЦ МП сказано, що вона поєднана з помісними православними церквами РПЦ і у своєму управлінні керується постановами собору РПЦ від 1990 року, коли замість українського екзархату РПЦ було створено УПЦ МП.

У статуті РПЦ сказано, що центр управління УПЦ МП розташований у Києві (ця норма з'явилася у 2017 році, вже після реєстрації законопроекту про перейменування). Але там само сказано, що рішення соборів РПЦ є обов'язковими для УПЦ МП.