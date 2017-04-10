Закон про реінтеграцію Донбасу не повинен нашкодити процесу повернення Криму, - Порошенко
Про це йдеться в президентському проекті закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях". Законопроект був зареєстрований у парламенті сьогодні, 4 жовтня.
"Цей Закон діє без шкоди для невід'ємного суверенного права України на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію Автономної республіки Крим та міста Севастополя та заходів, спрямованих на повне відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаному кордоні", - йдеться в тексті президентського законопроекту.
Також відомо, що Порошенко пропонує законодавчо закріпити статус окупованих Росією територій для всіх населених пунктів, які сьогодні контролюють бойовики "ЛНР" і "ДНР". Керівництво силовиками на Донбасі Президент пропонує покласти на Об'єднаний оперативний штаб Збройних сил України.
Як повідомляв iPress.ua, Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про реінтеграцію Донбасу. Президент пропонує Верховній Раді визнати ОРДЛО окупованими Росією територіями.
Нагадаємо, В Адміністрації Президента завершили узгодження з партнерами законопроекту "Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України".
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