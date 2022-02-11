Закон про скасування недоторканності народних депутатів КСУ визнав конституційним

Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції України, Закон "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)".

Про це поінформувала пресслужба КСУ.

"У вівторок, 1 листопада, на пленарному засіданні Велика палата КСУ ухвалила рішення у справі щодо конституційного контролю змін до Конституції України, що набрали чинності, за конституційним поданням 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)", – зазначили у КС.

Уточнюється, що суб’єкт права на конституційне подання стверджував, що закон є неконституційним, вважаючи, що його було ухвалено із порушенням конституційної процедури.

"Дійшовши висновку, що конституційну процедуру розгляду, ухвалення та набрання чинності Законом не було порушено, КСУ визнав оспорюваний Закон таким, що відповідає Конституції України", – заявили у КС.

У свою чергу КСУ для забезпечення послідовності своєї судової практики, юридичної визначеності та конституційної стабільності, установив, що йому належить здійснювати подальший (a posteriori) конституційний контроль щодо конституційних поправок після набрання ними чинності, оскільки відсутність судового контролю за процедурою розгляду та ухвалення відповідних законів, що їх визначено приписами розділу XIII Конституції України, може мати наслідком обмеження чи скасування прав і свобод людини і громадянина, ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності або зміну конституційного ладу в спосіб, що його не дозволено Конституцією України.

Суддя-доповідач у цій справі – Віктор Кривенко. Текст цього рішення та його резюме буде оприлюднено на офіційному сайті Конституційного Суду 2 листопада 2022 року.