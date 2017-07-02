Закон про видобуток бурштину знову провалили
Документ ухвалили в першому читанні ще у квітні 2015 року, але знайти голоси для його затвердження в цілому не вдалося. Пропозицію відправити законопроект на повторне друге читання депутати теж відхилили, - інформує LB.ua.
Україна займає друге місце у світі за запасами бурштину, але видобувають його переважно нелегально старателі. Видобуток ведеться без дотримання екологічних норм і сплати податків.
Законопроект мав створити цивілізований ринок бурштину з чіткими правилами участі в ньому. Зокрема, пропонувалося створити старательські артілі, бурштинові біржі, підвищити кримінальну відповідальність за порушення правил охорони надр під час видобування і т.ін.
Нагадаємо, що, за оцінкою міністра екології Остапа Семерака, кількість нелегальних копачів бурштину в північних областях України обчислюється тисячами. Тільки в Рівненській області незаконним видобутком займаються близько 10 тисяч осіб. При цьому видобуток ведеться помповим методом, який піднімає тільки 15% каменів, але дуже негативно впливає на екологію.
Правильний метод видобутку передбачає зняття верхнього шару, пересипання і потім рекультивацію. В такому разі територія, на якій вівся видобуток, може бути придатною для сільського господарства, будівництва або промисловості.
В Україні процвітає нелегальний видобуток бурштину на території Рівненської, Житомирської та Волинської областей.
Зазначимо, що очільник ГПУ Юрій Луценко вважає, що видобуток бурштину повинен перейти під контроль держави.
Нещодавно у Рівненській обл. в Старому Селі Рокитнівського району сталася перестрілка між місцевими копачами бурштину та приїжджими, які оголосили, що вони відтепер "кришуватимуть" все. Тим, хто відмовиться платити "гостям" обіцяли кидати у двір бойові гранати. Їх показували для залякування.
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