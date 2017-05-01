Закон "Про Вищу раду юстиції" набув чинності в Україні
Документ був опублікований в газеті "Голос України" 4 січня, за день до цього його підписав Президент Петро Порошенко, інформує "112 Україна".
Новий закон значно розширює повноваження ВРП (Вищої ради правосуддя) у порівнянні з повноваженнями ВРЮ (Вищої ради юстиції).
Тепер ВРП прийматиме рішення про призначення суддів, про переведення суддів, про відсторонення суддів, про надання згоди на тримання судді під арештом. Раніше ці повноваження належали парламенту.
Крім кадрових питань, ВРП буде суб'єктом, який приймає рішення про дисциплінарну відповідальність суддів, яка буде здійснюватися в два етапи.
Нагадаємо, що Верховна Рада України вночі 21 грудня прийняла закон про Вищу раду правосуддя. За відповідний законопроект №5180 проголосував 271 народний депутат.
Відзначимо, що Вища рада правосуддя повинна замінити собою Вищу раду юстиції, що передбачено змінами до Конституції України в частині правосуддя, що набрали чинності 30 вересня 2016 року.
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