"Закон Савченко" був однією з причин росту злочинності в Україні, - Нацполіція

Начальник Департаменту поліції охорони Національної поліції Сергій Будник розповів, що у зв’язку з так званим "законом Савченко" в Україні спостерігався ріст злочинності.

За даними Міністерства юстиції, станом на лютий 2017 року, за "законом Савченко" на волю вийшли тисяча вбивць, а загалом за цим законом на волю вийшли 7700 злочинців.

"Закон Савченко" є однією з причин росту злочинності. На жаль, люди, які прийшли з місць позбавлення волі, вони дещо втратили соціальний зв’язок із суспільством і, враховуючи соціально-економічну ситуацію, яка є в державі… це не сприяє тому, що ми впливали і покращували ситуацію. Сьогодні всі ці фактори призводять до того, що ми мали підвищення рівня", - сказав Сергій Будник в ефірі 5 каналу.

Водночас, за його словам, наразі ріст злочинності зупинено і відбувається поступова робота по зниженню криміногенної ситуації.

"Так, у 2017 році зменшено майже на 40% кількість повідомлень про незаконне заволодіння транспортними засобами", - додав Будник.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла внесений народним депутатом Надією Савченко законопроект 26 листопада 2015 року. Закон зобов'язує суди враховувати засудженим до позбавлення волі кожен день, який вони провели в слідчих ізоляторах до винесення вироку, як два дня відбуття покарання.

Міністр юстиції України Павло Петренко неодноразово зазначав, що до "закону Савченко" необхідно внести зміни, згідно з якими особам, які вчинили тяжкі злочини, не буде надаватися право на дострокове звільнення.

23 лютого Верховна Рада проголосувала у першому читанні поправки в Кримінальний кодекс України, щоб ліквідувати прогалину в "законі Савченко", який у нинішній редакції дозволяє засудженим всіх категорій зараховувати день у СІЗО (на етапі досудового розслідування) за два дні у в'язниці (після винесення судом вироку).