"Закон Савченко" можуть скасувати вже в лютому, – Геращенко

Народний депутат України, член комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко сподівається на скасування "закону Савченко" вже в лютому цього року.

Про це він зазначив в ефірі програми "Hard Talk" на телеканалі "112", повідомляє Інтерфакс.

Геращенко зауважив, що за цим законом на свободу виходять корупціонери та шахраї.

"Допущені помилки ми маємо виправити, і в лютому цей закон буде відмінено", – сказав нардеп.

Як відомо, "закон Савченко" набув чинності 24 грудня 2015 року. Згідно з ним, кожен день попереднього ув'язнення має бути зарахований як два дні основного покарання.

За "законом Савченко" достроково вийшли на волю екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суда Ігор Зварич та екс-нардеп України Віктор Лозинський.

Нагадаємо, засуджений до восьми років в'язниці за шахрайство Андрій Слюсарчук (відомий як "доктор Пі") просив суд звільнити його з місць ув'язнення за "законом Савченко".

Міністр юстиції Павло Петренко стверджує, що з початку року за так званим "законом Савченко", на волю вийшли близько тисячі вбивць.