"Закон Савченко" можуть скасувати вже в лютому, – Геращенко
Про це він зазначив в ефірі програми "Hard Talk" на телеканалі "112", повідомляє Інтерфакс.
Геращенко зауважив, що за цим законом на свободу виходять корупціонери та шахраї.
"Допущені помилки ми маємо виправити, і в лютому цей закон буде відмінено", – сказав нардеп.
Як відомо, "закон Савченко" набув чинності 24 грудня 2015 року. Згідно з ним, кожен день попереднього ув'язнення має бути зарахований як два дні основного покарання.
За "законом Савченко" достроково вийшли на волю екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суда Ігор Зварич та екс-нардеп України Віктор Лозинський.
Нагадаємо, засуджений до восьми років в'язниці за шахрайство Андрій Слюсарчук (відомий як "доктор Пі") просив суд звільнити його з місць ув'язнення за "законом Савченко".
Міністр юстиції Павло Петренко стверджує, що з початку року за так званим "законом Савченко", на волю вийшли близько тисячі вбивць.
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