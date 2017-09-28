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Законодавці ЄС вважають нинішній прогрес Британії стосовно Brexit недостатнім

Проект, підготовлений парламентською групою щодо Brexit, буде обговорюватися та виноситись на голосування у Європарламенті наступного вівторка
Законодавці Євросоюзу заявляють, що прогрес щодо пріоритетів ЄС у перших чотирьох раундах Brexit-переговорів з Британією є недостатнім.
Законодавці ЄС вважають нинішній прогрес Британії стосовно Brexit недостатнім Фото: Colin R Leech via Flickr

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Європарламенту проекті резолюції щодо Brexit-переговорів, схваленому на парламентській конференції президентів (президента ЄП та лідерів політичних груп) у четвер, 28 вересня.

У проекті резолюції йдеться, що Європейська Рада має визнати, що "достатнього прогресу" не було досягнуто щодо трьох цілей ЄС: забезпечення прав громадян ЄС та Великої Британії, визначення фінансових зобов'язань Британії та врегулювання проблеми кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією, - якщо тільки у п'ятому раунді переговорів не буде зроблено значного прориву з цих питань.

Проект, підготовлений парламентською групою щодо Brexit, буде обговорюватися та виноситись на голосування у Європарламенті наступного вівторка.

Президент Європарламенту Антоніо Таяні заявив: "Ми вітаємо конструктивний підхід прем'єр-міністра Мей у її недавній промові у Флоренції. Захист прав громадян є абсолютним пріоритетом для Європейського парламенту. Угода про вихід повинна зберігати повний набір прав, якими громадяни в даний час користуються, як визначено у відповідному законодавстві Європейського Союзу. Додаткові гарантії, що законодавство ЄС буде дотримуватися до виходу з Великої Британії, - це факт, що також є ключовим для забезпечення швидкого завершення першого етапу переговорів".

Нагадаємо, законопроект британського уряду про Brexit не містить дати виходу країни із Європейського Союзу.

Зазначимо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей має намір схвалити виплату так званого "рахунку за Brexit" Брюсселю у розмірі до 54 мільярдів євро (50 мільярдів фунтів стерлінгів) задля того, щоб врешті розпочати торгові переговори з ЄС.

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