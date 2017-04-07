Законопроект про деокупацію Донбасу не передавали в уряд, - Гройсман
"Насправді цей документ не надходив до уряду, і мені його складно коментувати, я знаю, що ці дискусії точаться, ми обов'язково на певному етапі візьмемо участь у цьому", - сказав Гройсман в ефірі каналу ICTV.
Прем'єр зазначив, що Кабмін раніше ухвалив стратегію щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій, і вважає, що його має бути покладено в основу законопроекту.
За його словами, все те, що стосується сходу України, є прерогативою Президента і Ради національної безпеки і оборони, оскільки там проводиться антитерористична операція.
Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов представив концепцію закону про деокупацію Донбасу, який повинен стати альтернативою антитерористичній операції.
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