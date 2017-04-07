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Законопроект про деокупацію Донбасу не передавали в уряд, - Гройсман

Глава уряду каже, що все те, що стосується сходу України, є прерогативою Президента та РНБО
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що законопроект про деокупацію Донбасу не передавали в уряд і Кабмін візьме участь у його розробці.
Законопроект про деокупацію Донбасу не передавали в уряд, - Гройсман Володимир Гройсман. Фото: lb.ua

"Насправді цей документ не надходив до уряду, і мені його складно коментувати, я знаю, що ці дискусії точаться, ми обов'язково на певному етапі візьмемо участь у цьому", - сказав Гройсман в ефірі каналу ICTV.

Прем'єр зазначив, що Кабмін раніше ухвалив стратегію щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій, і вважає, що його має бути покладено в основу законопроекту.

За його словами, все те, що стосується сходу України, є прерогативою Президента і Ради національної безпеки і оборони, оскільки там проводиться антитерористична операція.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов представив концепцію закону про деокупацію Донбасу, який повинен стати альтернативою антитерористичній операції.

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04 07 2017 09:58
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