Законопроект про медичну реформу ухвалили в першому читанні

Верховна Рада ухвалила в першому читанні з поправками глави профільного комітету Людмили Денисової і представника групи "Відродження" Андрія Шипка законопроект № 6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів.

"За" проголосували 227 народних депутатів, - повідомляє "112 Україна".

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення профільний у даному випадку. Його голова Людмила Денисова зазначила, за яких умов рекомендується ухвалити законопроект за основу.

"Комітет з питань соціальної політики прийняв рішення рекомендувати ВР прийняти за основу доопрацьований урядовий законопроект № 6327 за умови врахування застережень народних депутатів-членів комітету, а саме:

Переглянути положення статей 7 та 12 проекту, якими передбачене зобов’язання пацієнтів оплачувати за рахунок власних коштів тарифів спів-оплати у разі часткової оплати за рахунок коштів Держбюджету медичних послуг.

Вилучення ст. 8 та 9 проекту, якими визначається центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері та набуває спеціальний статус. Там ми втручаємося в повноваження Кабміну. Треба спростити процедуру призначення такого органу.

Доопрацювання в прикінцевих перехідних положеннях проекту, зокрема норм: п.8 щодо припинення фінансування державних та комунальних закладів охорони здоров'я, крім закладів передбаченим переліком після 1 січня 2020 року. Це треба доопрацювати.

Підпункт 1 пункту 10, передбачивши, що держава забезпечує створення і функціонування системи загальнообов’язкового медичного страхування", - сказала Денисова.