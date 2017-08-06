Законопроект про медичну реформу ухвалили в першому читанні
"За" проголосували 227 народних депутатів, - повідомляє "112 Україна".
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення профільний у даному випадку. Його голова Людмила Денисова зазначила, за яких умов рекомендується ухвалити законопроект за основу.
"Комітет з питань соціальної політики прийняв рішення рекомендувати ВР прийняти за основу доопрацьований урядовий законопроект № 6327 за умови врахування застережень народних депутатів-членів комітету, а саме:
Переглянути положення статей 7 та 12 проекту, якими передбачене зобов’язання пацієнтів оплачувати за рахунок власних коштів тарифів спів-оплати у разі часткової оплати за рахунок коштів Держбюджету медичних послуг.
Вилучення ст. 8 та 9 проекту, якими визначається центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері та набуває спеціальний статус. Там ми втручаємося в повноваження Кабміну. Треба спростити процедуру призначення такого органу.
Доопрацювання в прикінцевих перехідних положеннях проекту, зокрема норм: п.8 щодо припинення фінансування державних та комунальних закладів охорони здоров'я, крім закладів передбаченим переліком після 1 січня 2020 року. Це треба доопрацювати.
Підпункт 1 пункту 10, передбачивши, що держава забезпечує створення і функціонування системи загальнообов’язкового медичного страхування", - сказала Денисова.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 5 квітня, схвалив пакет законопроектів для реформування системи охорони здоров'я, ключовим з яких є проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і забезпечення лікарськими засобами.
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