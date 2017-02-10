Законопроект про реінтеграцію Донбасу буде подано цього тижня, - Ірина Луценко
"Цього тижня буде зареєстровано закон "Про стратегію відновлення територіальної цілісності України" - звільнення Донбасу", - заявила Ірина Луценко на погоджувальній раді, не повідомивши подробиць цієї законодавчої ініціативи, інформує LB.ua.
Нагадаємо, що законопроект анонсували ще на початку літа.
13 червня секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. Він розповів, що відповідний законопроект перебуває в розробці, після чого буде поданий президенту і внесений до Верховної Ради.
Президент Петро Порошенко пізніше повідомив, що законопроект стосуватиметься реінтеграції Донбасу і передбачатиме низку заходів для повернення окупованих територій. У тому числі він повинен визначити їхній правовий статус.
У липні з'явилася інформація, що законопроект про реінтеграцію Донбасу оголошує РФ окупантом і дозволяє застосовувати армію. Але його остаточна редакція досі невідома.
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