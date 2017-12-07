Законопроект про реінтеграцію Донбасу: Росію вперше названо агресором

Документ дає визначення окупованих територій і визнає незаконними всі органи окупаційної влади, які там зараз діють

У тексті законопроекту "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України", яким буде припинено антитерористичну операцію, Росію вперше названо агресором.

"Російська Федерація здійснює збройну агресію проти України та тимчасову окупацію частин її території за допомогою Збройних сил Російської Федерації, які складаються з регулярних з'єднань і підрозділів, російських радників і інструкторів, іррегулярних незаконних збройних формувань, збройних банд і груп найманців, створених, підлеглих, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, а також за допомогою окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи, що діють у межах тимчасово окупованої території, і підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться на початку законопроекту, текст якого опублікувало "Громадське".

Документ дає визначення окупованих територій і визнає незаконними всі органи окупаційної влади, які там зараз діють.

Метою державної політики щодо окупованого Донбасу визначається звільнення територій і відновлення конституційного ладу; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, які постраждали від російської агресії; зміцнення незалежності, державності, забезпечення територіальної цілісності України.

Для цього Президенту України надається можливість приймати рішення про застосування Збройних сил України й інших передбачених законом військових формувань. У цей час залучати армію можна тільки в разі АТО або військового стану. Управління силами і засобами, які залучаються до військових дій, буде покладено на Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ.

Його начальника призначатиме Президент України за пропозицією начальника Генерального штабу.

"На Об'єднаний оперативний штаб Збройних сил України покладається планування, організація і контроль виконання завдань щодо забезпечення оборони, державної, економічної, інформаційної та екологічної безпеки в Донецькій і Луганській областях, у тому числі керівництво діяльністю військово-цивільних або військових адміністрацій у разі їх створення в Донецькій і Луганській областях із питань національної безпеки й оборони", - так описані повноваження Об'єднаного штабу в законопроекті.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов вважає, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.