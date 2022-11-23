CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНародні депутати з фракції "Європейська солідарність" внесли до Верховної ради законопроєкт щодо заборони діяльності Російської православної церкви на території України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні внесли на розгляд Верховної Ради
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє на Facebook-сторінці народний депутат Ірина Фріз.
Як пояснила Фріз, законопроєкт передбачає повну заборону релігійних організацій, а також установ, які входять до складу або ж визнають підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.
"Метою законопроєкту є запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність і адвокатувала всі дії злочинного російського режиму", - зазначила нардеп.
За словами народного депутата, діяльність релігійних організацій повинна проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу.
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23 11 2022 12:16 МЕДІА
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