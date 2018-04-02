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Закордонні поїздки урядовців обійшлись у 4 млн грн минулого року

На забезпечення відряджень по Україні урядових делегацій бюджетні кошти не використовувалися
Урядові делегації витратили 4,162 млн грн за рахунок коштів господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів на закордонні відрядження в 2017 році.
Закордонні поїздки урядовців обійшлись у 4 млн грн минулого року Фото: kmu.gov.ua

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь секретаріату Кабміну на відповідний запит.

"У 2017 році загальні витрати на закордонні відрядження урядових делегацій за рахунок коштів, передбачених господарсько-фінансовим департаментом секретаріату Кабінету Міністрів, склали 4 162 391,56 гривень", - йдеться у ньому.

При цьому підкреслюється, що на забезпечення відряджень по Україні урядових делегацій бюджетні кошти секретаріату не використовувалися.

У минулому році, за інформацією видання, урядові делегації витратили 4,5 млн грн на закордонні відрядження. Зокрема, на закордонні поїздки міністра закордонних справ Павла Клімкіна пішло 1,6 млн грн, на відрядження міністра інформаційної політики Юрія Стеця - 17,9 тис. грн, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова - 65,9 тис. грн, міністра освіти і науки Лілії Гриневич - 140,7 тис. грн, міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового - 24,9 тис. грн, міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика - 76,1 тис. грн, міністра інфраструктури Володимира Омеляна - 231,3 тис. грн, міністра оборони Степана Полторака - близько 442 тис. грн, міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша - 65,8 тис. грн, міністра соціальної політики Андрія Реви - 93,6 тис. грн, міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака - 113,2 тис. грн.

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