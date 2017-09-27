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Закрито повітряний простір в радіусі 50 км від зони вибухів складів ЗСУ у Калинівці

Також закрито рух для всіх видів транспорту на автодорозі державного значення М-21 Житомир - Могилів-Подільський
"Украероцентр" закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони спалаху військового складу вуКалинівці, від поверхні до необмеженої висоти.
Закрито повітряний простір в радіусі 50 км від зони вибухів складів ЗСУ у Калинівці Фото: скріншот

"Зараз МІУ очікує уточнень від ГШ ЗСУ і командування ВПС України щодо зони обмеження польотів повітряних суден. Окремо рішенням "Украероцентру" закрито повітряний простір в радіусі 50 км від зони спалаху, від поверхні до необмеженої висоти", - повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк в Facebook.

Заступник міністра зазначив, що на даний момент закрито рух для всіх видів транспорту на автодорозі державного значення М-21 Житомир - Могилів-Подільський.

"Ситуація, яка склалася, в межах компетенції, знаходиться на постійному контролі у керівництва МІУ", - підсумував Лавренюк.

Нагадаємо, що в Калинівці горить найбільший в ЗСУ склад боєприпасів.

Калинівка знаходиться зовсім недалеко від Вінниці, що і стало причиною перекриття траси на Київ.

На сайті Вінницької Міської ради розмістили оголошення:

"Шановні мешканці міста Вінниця! У місті Калинівка на складах озброєння та боєприпасів виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів", — йдеться в повідомленні..

Також зазначається, що Вінниця не підпадає в зону ураження.

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко терміново виїхав на місце горіння складів з боєприпасами в Калинівку.

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27 09 2017 00:59
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