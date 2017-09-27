Закрито повітряний простір в радіусі 50 км від зони вибухів складів ЗСУ у Калинівці
"Зараз МІУ очікує уточнень від ГШ ЗСУ і командування ВПС України щодо зони обмеження польотів повітряних суден. Окремо рішенням "Украероцентру" закрито повітряний простір в радіусі 50 км від зони спалаху, від поверхні до необмеженої висоти", - повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк в Facebook.
Заступник міністра зазначив, що на даний момент закрито рух для всіх видів транспорту на автодорозі державного значення М-21 Житомир - Могилів-Подільський.
"Ситуація, яка склалася, в межах компетенції, знаходиться на постійному контролі у керівництва МІУ", - підсумував Лавренюк.
Нагадаємо, що в Калинівці горить найбільший в ЗСУ склад боєприпасів.
Калинівка знаходиться зовсім недалеко від Вінниці, що і стало причиною перекриття траси на Київ.
На сайті Вінницької Міської ради розмістили оголошення:
"Шановні мешканці міста Вінниця! У місті Калинівка на складах озброєння та боєприпасів виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів", — йдеться в повідомленні..
Також зазначається, що Вінниця не підпадає в зону ураження.
Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко терміново виїхав на місце горіння складів з боєприпасами в Калинівку.
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