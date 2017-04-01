Міжнародні організації здійснюватимуть закупівлі для Інституту серця Тодурова, - МОЗ
"З боку МОЗ робиться все можливе, щоб забезпечити безперебійну роботу високоспеціалізованих закладів із надання кардіохірургічної допомоги. І передусім, щоб пацієнти отримували медичні вироби, зокрема стенти, в установах, до яких належить і Інститут серця МОЗ України, безкоштовно", - повідомляє МОЗ на своїй офіційній сторінці у Facebook.
12 грудня 2016 року Міністерство охорони здоров'я підписало остаточний договір з однією з міжнародних організацій, відповідальною за закупівлі на суму 357 200 000 грн. 28 грудня було оголошено перший тендер. На 3 січня 2017 року оголошено п'ять із шести тендерів, останній буде оголошено 4 січня.
Таку заяву МОЗ зробило після того, як директор Інституту серця кардіохірург Борис Тодуров звинуватив керівництво міністерства в "халатному ставленні до своїх обов'язків", "відмові в програмі "Штучне серце" і пригрозив в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун судом: "Програма серцево-судинних захворювань передбачала закупівлю на 364 млн гривень витратних матеріалів швидкої допомоги, що могли врятувати десятки тисяч життів. Ви не провели цю закупівлю", - написав Тодуров на своїй сторінці у Facebook.
Окрім того, Тодуров звинуватив заступника міністра Олександра Лінчевського у блокуванні роботи Інституту серця: "Не підписав жодного офіційного документа за останні чотири місяці. Уже четвертий місяць він відмовляє нам у відкритті філій у Донецькій і Луганській областях, де населення і військові взагалі залишилися без кардіохірургічної допомоги".
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що, згідно з бюджетом програми ССЗ на 2016 рік, для Інституту виділено 50 млн грн при загальній сумі для всіх регіонів України 357 млн 200 тис. дол.
"У державному бюджеті на 2017 рік для Інституту серця передбачено 141 млн 600 тис. грн на медикаменти (в тому числі 10 млн додаткових цільових коштів, виділених бюджетним комітетом Верховної Ради України) та додаткові 40 млн грн на придбання обладнання", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я.
Нагадаємо, що в МОЗ заявили, що до 1 лютого 2017 року буде знижено ціни на ліки від трьох типів захворювань: серцево-судинних, цукрового діабету ІІ типу і бронхіальної астми.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: