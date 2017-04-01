Міжнародні організації здійснюватимуть закупівлі для Інституту серця Тодурова, - МОЗ

Закупівлі коштом держави 2016 року для напрямку "серцево-судинних захворювання" вперше будуть здійснювати через міжнародну організацію, а не міністерство.

"З боку МОЗ робиться все можливе, щоб забезпечити безперебійну роботу високоспеціалізованих закладів із надання кардіохірургічної допомоги. І передусім, щоб пацієнти отримували медичні вироби, зокрема стенти, в установах, до яких належить і Інститут серця МОЗ України, безкоштовно", - повідомляє МОЗ на своїй офіційній сторінці у Facebook.

12 грудня 2016 року Міністерство охорони здоров'я підписало остаточний договір з однією з міжнародних організацій, відповідальною за закупівлі на суму 357 200 000 грн. 28 грудня було оголошено перший тендер. На 3 січня 2017 року оголошено п'ять із шести тендерів, останній буде оголошено 4 січня.

Таку заяву МОЗ зробило після того, як директор Інституту серця кардіохірург Борис Тодуров звинуватив керівництво міністерства в "халатному ставленні до своїх обов'язків", "відмові в програмі "Штучне серце" і пригрозив в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун судом: "Програма серцево-судинних захворювань передбачала закупівлю на 364 млн гривень витратних матеріалів швидкої допомоги, що могли врятувати десятки тисяч життів. Ви не провели цю закупівлю", - написав Тодуров на своїй сторінці у Facebook.

Окрім того, Тодуров звинуватив заступника міністра Олександра Лінчевського у блокуванні роботи Інституту серця: "Не підписав жодного офіційного документа за останні чотири місяці. Уже четвертий місяць він відмовляє нам у відкритті філій у Донецькій і Луганській областях, де населення і військові взагалі залишилися без кардіохірургічної допомоги".

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що, згідно з бюджетом програми ССЗ на 2016 рік, для Інституту виділено 50 млн грн при загальній сумі для всіх регіонів України 357 млн 200 тис. дол.

"У державному бюджеті на 2017 рік для Інституту серця передбачено 141 млн 600 тис. грн на медикаменти (в тому числі 10 млн додаткових цільових коштів, виділених бюджетним комітетом Верховної Ради України) та додаткові 40 млн грн на придбання обладнання", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я.

Нагадаємо, що в МОЗ заявили, що до 1 лютого 2017 року буде знижено ціни на ліки від трьох типів захворювань: серцево-судинних, цукрового діабету ІІ типу і бронхіальної астми.