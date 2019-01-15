Закупівля ліків через міжнародні організації знизила ціну деяких препаратів у 19 разів
Загалом, зазначається, що більшість ліків наразі в Україні закуповуються дешевше, ніж до участі у процесі закупівель міжнародних організацій.
"90% препаратів з програми дорослої онкології сьогодні закуповують дешевше ніж 2014 року. Так, наприклад, у випадку з препаратами "Бікалутамід" та "Доцетаксел" ціну вдалося знизити у 19 та 6 разів відповідно", - повідомила керівниця медичного напрямку "Центру протидії корупції" Олена Щербан, інформує прес-служба Кабміну.
В уряді зазначають, що у 2018 році збільшили фінансування на закупівлю ліків для онкохворих дорослих на 910 мільйонів гривень - до 1,6 мільярда гривень. Зазначається, що на дитячу онкологію уряд передбачив 510 мільйонів гривень.
Нагадаємо, за словами в. о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, для українських пацієнтів у стаціонарах більшість ліків є безкоштовними.
25 жовтня, Міністерство охорони здоров'я зареєструвало державне підприємство "Медичні закупівлі України", яке, на переконання міністерства, з часом має отримати статус централізованої закупівельної організації.
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