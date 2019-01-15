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Закупівля ліків через міжнародні організації знизила ціну деяких препаратів у 19 разів

Більшість ліків наразі в Україні закуповуються дешевше, ніж до участі у процесі закупівель міжнародних організацій
Завдяки передачі процесу державної закупівлі ліків до міжнародних організацій, вартість закупівель деяких препаратів в рамках програми медикаментозного забезпечення онкохворих знизилась у 6 та 19 разів.
Закупівля ліків через міжнародні організації знизила ціну деяких препаратів у 19 разів Фото: dpsu.gov.ua

Загалом, зазначається, що більшість ліків наразі в Україні закуповуються дешевше, ніж до участі у процесі закупівель міжнародних організацій.

"90% препаратів з програми дорослої онкології сьогодні закуповують дешевше ніж 2014 року. Так, наприклад, у випадку з препаратами "Бікалутамід" та "Доцетаксел" ціну вдалося знизити у 19 та 6 разів відповідно", - повідомила керівниця медичного напрямку "Центру протидії корупції" Олена Щербан, інформує прес-служба Кабміну.

В уряді зазначають, що у 2018 році збільшили фінансування на закупівлю ліків для онкохворих дорослих на 910 мільйонів гривень - до 1,6 мільярда гривень. Зазначається, що на дитячу онкологію уряд передбачив 510 мільйонів гривень.

Нагадаємо, за словами в. о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, для українських пацієнтів у стаціонарах більшість ліків є безкоштовними.

25 жовтня, Міністерство охорони здоров'я зареєструвало державне підприємство "Медичні закупівлі України", яке, на переконання міністерства, з часом має отримати статус централізованої закупівельної організації.

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15 01 2019 16:38
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