Закупівля трамваїв у Німеччині відповідає нормам ЄБРР і ЄС, - Садовий

За словами мера, про технічні нюанси – ширину візків і тип дверей – було відомо заздалегідь

Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що закупівля вживаних трамваїв у Німеччині для міста відбулася відповідно до процедур, затверджених Європейським банком реконструкції та розвитку та норм Європейського союзу.

Про це він сказав, коментуючи відкриття прокуратурою кримінального провадження щодо закупівлі вживаних трамваїв, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Співпрацюючи з Європейським банком, ми проводимо всі тендерні процедури виключно за нормативами ЄС. Тому процедура була проведена правильно, і експерти це акцептувати", - заявив Садовий.

Він додав, що про технічні нюанси – ширину візків і тип дверей – було відомо заздалегідь, і в цьому "не було жодної таємниці".

"Вартість одного трамвая унікальна, тому що ми купуємо 30 трамваїв за ціною одного. Усі вони після капремонту і з новою електронікою, споживатимуть набагато менше електроенергії", - сказав мер Львова.

За його словами, вартість одного такого вживаного трамваю з Німеччини становила EUR26 тисяч з доставкою до Львова, тоді як вартість одного нового трамвая – приблизно EUR1,2 млн.

"Це "нормальний" процес – щодо кожної доброї справи, яку робить міська влада, відкривають кримінальне провадження. Натомість у Львові (працюють – ред.) більше десяти автозаправних станцій, що продають паливо за готівку, без акцизів і з порушенням усіх норм, усі стоять осторонь і спостерігають", - заявив Садовий.