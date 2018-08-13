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Закупівля трамваїв у Німеччині відповідає нормам ЄБРР і ЄС, - Садовий

За словами мера, про технічні нюанси – ширину візків і тип дверей – було відомо заздалегідь
Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що закупівля вживаних трамваїв у Німеччині для міста відбулася відповідно до процедур, затверджених Європейським банком реконструкції та розвитку та норм Європейського союзу.
Закупівля трамваїв у Німеччині відповідає нормам ЄБРР і ЄС, - Садовий Фото: galinfo.com.ua

Про це він сказав, коментуючи відкриття прокуратурою кримінального провадження щодо закупівлі вживаних трамваїв, повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

"Співпрацюючи з Європейським банком, ми проводимо всі тендерні процедури виключно за нормативами ЄС. Тому процедура була проведена правильно, і експерти це акцептувати", - заявив Садовий.

Він додав, що про технічні нюанси – ширину візків і тип дверей – було відомо заздалегідь, і в цьому "не було жодної таємниці".

"Вартість одного трамвая унікальна, тому що ми купуємо 30 трамваїв за ціною одного. Усі вони після капремонту і з новою електронікою, споживатимуть набагато менше електроенергії", - сказав мер Львова.

За його словами, вартість одного такого вживаного трамваю з Німеччини становила EUR26 тисяч з доставкою до Львова, тоді як вартість одного нового трамвая – приблизно EUR1,2 млн.

"Це "нормальний" процес – щодо кожної доброї справи, яку робить міська влада, відкривають кримінальне провадження. Натомість у Львові (працюють – ред.) більше десяти автозаправних станцій, що продають паливо за готівку, без акцизів і з порушенням усіх норм, усі стоять осторонь і спостерігають", - заявив Садовий.

Нагадаємо, 23 липня до Львова прибула перша партія з трьох трамваїв Tatra K-T4D, що раніше використовувалися в Берліні.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що в трамваях, які Львів придбав в Берліні, не можуть відкритися двері через особливості побудованих платформ на багатьох зупинках.

 

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13 08 2018 20:37
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