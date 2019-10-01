Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Залізничні перевезення з України до країн ЄС у 2018 році зросли майже вдвічі

У міжнародному напрямку курсує 40 поїздів
Перевезення пасажирів залізничним транспортом України до країн Європейського Союзу в 2018 році збільшилися порівняно з 2017 роком в 1,8 раза - до 676 тис. пасажирів з 369 тис.
Залізничні перевезення з України до країн ЄС у 2018 році зросли майже вдвічі Фото: capital.ua

"Зараз спостерігаємо стрімкий розвиток міжнародного залізничного сполучення з країнами ЄС. Це стало можливим завдяки політиці "Укрзалізниці" - дотримання балансу гідного рівня комфорту і лояльних тарифів. Компанія впевнено конкурує з авто- та авіатранспортом у пасажирських перевезеннях до близького зарубіжжя", - заявив керівник компанії Євген Кравцов повідомляє УНІАН.

Зокрема, в новому графіку руху пасажирські поїзди курсують до важливих туристичних і ділових центрів Європи: Варшави, Відня, Будапешта, Вільнюса, Риги, Бухареста, Кошиці, Кракова, Любліна тощо.

"Всього в міжнародному напрямку курсує 40 поїздів, з них 20 - до країн Європи. Найпопулярніші напрямки - до Варшави і Перемишля. Потяги завантажені на 90%", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, що першим рейсом швидкісного потяга з Мукачева, що на Закарпатті, до угорської столиці Будапешта поїхало всього 10 пасажирів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 01 2019 21:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.