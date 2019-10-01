Залізничні перевезення з України до країн ЄС у 2018 році зросли майже вдвічі
"Зараз спостерігаємо стрімкий розвиток міжнародного залізничного сполучення з країнами ЄС. Це стало можливим завдяки політиці "Укрзалізниці" - дотримання балансу гідного рівня комфорту і лояльних тарифів. Компанія впевнено конкурує з авто- та авіатранспортом у пасажирських перевезеннях до близького зарубіжжя", - заявив керівник компанії Євген Кравцов повідомляє УНІАН.
Зокрема, в новому графіку руху пасажирські поїзди курсують до важливих туристичних і ділових центрів Європи: Варшави, Відня, Будапешта, Вільнюса, Риги, Бухареста, Кошиці, Кракова, Любліна тощо.
"Всього в міжнародному напрямку курсує 40 поїздів, з них 20 - до країн Європи. Найпопулярніші напрямки - до Варшави і Перемишля. Потяги завантажені на 90%", - зазначили в УЗ.
Нагадаємо, що першим рейсом швидкісного потяга з Мукачева, що на Закарпатті, до угорської столиці Будапешта поїхало всього 10 пасажирів.
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