Залізничні перевезення з України до країн ЄС у 2018 році зросли майже вдвічі

Перевезення пасажирів залізничним транспортом України до країн Європейського Союзу в 2018 році збільшилися порівняно з 2017 роком в 1,8 раза - до 676 тис. пасажирів з 369 тис.

"Зараз спостерігаємо стрімкий розвиток міжнародного залізничного сполучення з країнами ЄС. Це стало можливим завдяки політиці "Укрзалізниці" - дотримання балансу гідного рівня комфорту і лояльних тарифів. Компанія впевнено конкурує з авто- та авіатранспортом у пасажирських перевезеннях до близького зарубіжжя", - заявив керівник компанії Євген Кравцов повідомляє УНІАН.

Зокрема, в новому графіку руху пасажирські поїзди курсують до важливих туристичних і ділових центрів Європи: Варшави, Відня, Будапешта, Вільнюса, Риги, Бухареста, Кошиці, Кракова, Любліна тощо.

"Всього в міжнародному напрямку курсує 40 поїздів, з них 20 - до країн Європи. Найпопулярніші напрямки - до Варшави і Перемишля. Потяги завантажені на 90%", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, що першим рейсом швидкісного потяга з Мукачева, що на Закарпатті, до угорської столиці Будапешта поїхало всього 10 пасажирів.