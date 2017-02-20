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Залізниця не запрацює після зняття блокади, через вибух, - Аваков

Також Аваков запевнив, що не дозволить блокувати жодні автомобільні дороги
На окупованій території Луганської області, за 5 кілометрів від нашого "кордону", було підірвано залізничну колію.
Залізниця не запрацює після зняття блокади, через вибух, - Аваков Фото: facebook.com/shtab.blokady

"Цієї інформації не було у ЗМІ, але вона дуже показова. Два дні тому (до моменту дачі інтерв'ю – ред.) на окупованій території Луганської області, за 5 кілометрів від нашого "кордону", була підірвано залізничну колію. Тож навіть якщо ми зараз знімемо блокаду й вирішимо возити наше вугілля, то луганську гілку вони вже підірвали", – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами,  у нас є реальна проблема на кордоні з контрабандою, тому що "межа уздовж лінії зіткнення не облаштована традиційним кордоном, а мілітаризованою лінією, отже, з особливим статусом і системою пропуску. Через неї, та, на жаль, проходить контрабанда, з цим йде боротьба".

"А є і неконтрабандний потік, який не обмежується формальними законами. Цілком легально можна перевозити спирт, сигарети, різного виду продукти, алкоголь, нові авто, запчастини ... І це неправильно!", - зазначив міністр.

За його словами, на блокаді деякі політичні сили хочуть пропіаритися. А заяви низки облрад на підтримку блокади можуть бути спробою попіаритися чи відволікти громадськість – наприклад, від "сміттєвого" скандалу у Львові.

"Ми що, знову хочемо повернутися в ситуацію поділу України по областях?", – поцікавився Аваков.

Він не вважає, що залишити людей без роботи – це "звільнити Донбас", а зупинити Коксохім і Маріупольські меткомбінати – геройство.

"У цілому ж вважаю, що цей процес треба розв’язати винятково у сфері публічної комунікації", – сказав Аваков.

Також Аваков запевнив, що жодні автомобільні дороги не дозволить блокувати. "Тому що це не гра, не амбіції, це комунікація між нашими позиціями в бойовій зоні.

"Право сили в цій країні є лише в уповноважених державних органів", – підкреслив Аваков.

Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. 

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

В Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.

Згодом учасники блокади на Донбасі заявили про початок блокування автодоріг.

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20 02 2017 16:12
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