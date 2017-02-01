Залізниця замовила Тігіпку вагонів на 44 млн грн, - ЗМІ
До кінця 2017 року компанія з групи Сергія Тігіпка поставить 53 безбортових вагони-платформи моделі 13-4085-01 для великотоннажних контейнерів вантажопідйомністю 72 т по 827 тис грн. Про це повідомляється у системі "Прозорро", інформують "Наші гроші".
Вони будуть укомплектовані поглинаючим апаратом класу Т1, автозчепленням СА-3, безрізьбовими з’єднаннями повітропроводу, кодовими бортовими датчиками та двохвісними візками моделі 18-7055.
У 2008 році центр купив у ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" подібні платформи моделі 13-7024 вантажопідйомністю 71,2 т по 655 тис грн, тобто на 21% дешевше.
Єдиним конкурентом було київське ТОВ "Машбудінвест" із такими ж платформами на 0,1% дорожче.
Воно записане на кіпрську фірму "Форвінком Лімітед", чиїм номінальним бенефіціаром вказаний Христофорос Малактос.
Нагадаємо, що в грудні 2016 року Сергій Тігіпко став власником Універсал Банку, купивши його у групи грецького Eurobank.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
влажность:
давление:
ветер: