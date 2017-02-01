Залізниця замовила Тігіпку вагонів на 44 млн грн, - ЗМІ

Їхня максимальна конструкційна швидкість становить 120 км/год, загальний строк служби - 32 роки, до капітального ремонту - 17 років, між деповськими ремонтами - два роки

Філія "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ "Українська залізниця" 22 грудня за результатами тендеру замовила ПАТ "Дніпровагонмаш" фітингових платформ на 43,84 млн грн.

До кінця 2017 року компанія з групи Сергія Тігіпка поставить 53 безбортових вагони-платформи моделі 13-4085-01 для великотоннажних контейнерів вантажопідйомністю 72 т по 827 тис грн. Про це повідомляється у системі "Прозорро", інформують "Наші гроші".

Вони будуть укомплектовані поглинаючим апаратом класу Т1, автозчепленням СА-3, безрізьбовими з’єднаннями повітропроводу, кодовими бортовими датчиками та двохвісними візками моделі 18-7055.

У 2008 році центр купив у ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" подібні платформи моделі 13-7024 вантажопідйомністю 71,2 т по 655 тис грн, тобто на 21% дешевше.

Єдиним конкурентом було київське ТОВ "Машбудінвест" із такими ж платформами на 0,1% дорожче.

Воно записане на кіпрську фірму "Форвінком Лімітед", чиїм номінальним бенефіціаром вказаний Христофорос Малактос.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Сергій Тігіпко став власником Універсал Банку, купивши його у групи грецького Eurobank.

Універсал Банк входить в топ-30 українських банків. Він був виставлений на продаж вже давно, але реальний покупець знайшовся тільки зараз.