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Залізниця замовила Тігіпку вагонів на 44 млн грн, - ЗМІ

Їхня максимальна конструкційна швидкість становить 120 км/год, загальний строк служби - 32 роки, до капітального ремонту - 17 років, між деповськими ремонтами - два роки
Філія "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ "Українська залізниця" 22 грудня за результатами тендеру замовила ПАТ "Дніпровагонмаш" фітингових платформ на 43,84 млн грн.
Залізниця замовила Тігіпку вагонів на 44 млн грн, - ЗМІ Сергій Тігіпко. Фото: facebook.com/Tigipko

До кінця 2017 року компанія з групи Сергія Тігіпка поставить 53 безбортових вагони-платформи моделі 13-4085-01 для великотоннажних контейнерів вантажопідйомністю 72 т по 827 тис грн. Про це повідомляється у системі "Прозорро", інформують "Наші гроші".

Вони будуть укомплектовані поглинаючим апаратом класу Т1, автозчепленням СА-3, безрізьбовими з’єднаннями повітропроводу, кодовими бортовими датчиками та двохвісними візками моделі 18-7055.

У 2008 році центр купив у ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" подібні платформи моделі 13-7024 вантажопідйомністю 71,2 т по 655 тис грн, тобто на 21% дешевше.

Єдиним конкурентом було київське ТОВ "Машбудінвест" із такими ж платформами на 0,1% дорожче.

Воно записане на кіпрську фірму "Форвінком Лімітед", чиїм номінальним бенефіціаром вказаний Христофорос Малактос.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Сергій Тігіпко став власником Універсал Банку, купивши його у групи грецького Eurobank.

Універсал Банк входить в топ-30 українських банків. Він був виставлений на продаж вже давно, але реальний покупець знайшовся тільки зараз.
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02 01 2017 20:46
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