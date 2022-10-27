Залужний та Єрмак провели розмову з британськими колегами
Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Я високо оцінив перші телефонні переговори президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, які відбулися напередодні", – заявив Єрмак.
Залужний та Єрмак обговорили з британськими колегами продовження двосторонньої співпраці та підтвердили курс Британії на підтримку України.
"Заяви росіян про "брудну бомбу" є абсурдними. Наша країна відкрита для візиту експертів МАГАТЕ, які зможуть засвідчити безпідставність таких звинувачень", – йдеться у повідомленні.
Під час розмови обговорили важливість проведення онлайн-саміту у форматі "НАТО + Україна". Українська сторона подякувала Британії за її значну політичну й оборонну підтримку.
Раніше повідомлялось, що Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні.
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