Залужний та Єрмак провели розмову з британськими колегами

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався з радником прем’єр-міністра Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу та главою комітету начальників штабів Британії адміралом Тоні Радакіном.

Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Я високо оцінив перші телефонні переговори президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, які відбулися напередодні", – заявив Єрмак.

Залужний та Єрмак обговорили з британськими колегами продовження двосторонньої співпраці та підтвердили курс Британії на підтримку України.

"Заяви росіян про "брудну бомбу" є абсурдними. Наша країна відкрита для візиту експертів МАГАТЕ, які зможуть засвідчити безпідставність таких звинувачень", – йдеться у повідомленні.

Під час розмови обговорили важливість проведення онлайн-саміту у форматі "НАТО + Україна". Українська сторона подякувала Британії за її значну політичну й оборонну підтримку.

Раніше повідомлялось, що Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні.