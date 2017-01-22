Замах на Геращенка є частиною з низки резонансних злочинів, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що замах на нардепа Антона Геращенка є лише частиною з низки резонансних злочинів.

"Замах на Антона Геращенко, який унеможливила СБУ, – елемент в ланцюзі низки злочинів, що утворюють систему з центром впливу поза Україною. Нацполіція та СБУ володіють фактами і матеріалами розслідувань по ще цілій низці епізодів, як і втілених в життя, так і по попереджених вбивствах, які злочинці планували за схожою схемою", – написав Аваков у Facebook.

Він заявив, що серед іншого вбивства планували і резонансні.

"Затримані вчора СБУ кілери продовжують ланцюг затримань останнього часу, підісланих кілерів по низці справ, які розслідує Національна поліція Питання оприлюднення цих матеріалів наразі обговорююєть в органах розслідування", – додав Аваков.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ заява голови СБУ Василя Грицака про викриття спроби замаху на одного з народних депутатів України російськими агентами, є замахом на народного депутата України Антона Геращенка.

Згодом радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці і здійсненню теракту проти журналіста Павла Шеремета.

У свою чергу Шевченківський районний суд Києва арештував двох підозрюваних у справі про замах на нардепа Антона Геращенка на два місяці, без права внесення застави.