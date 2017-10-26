Замах на Мосійчука розслідуватимуть як теракт

Справу про замах на нардепа передали в СБУ

Слідство щодо вибуху біля телеканалу Еспресо в Києві, в результаті якого був поранений народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, передано Службі безпеки України

Про це у своєму Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

За його словами, СБУ розслідуватиме замах на Мосійчука як терористичний акт.

"Слідство щодо вибуху на Міцкевича передано СБУ. Процесуальне керівництво здійснює ГПУ. Стаття 258 Кримінального кодексу України - "терористичний акт", - написав Шкіряк.

Таку ж інформацію підтвердили в МВС України, де на офіційній сторінці у соцмережі повідомили, що вибух у Києві кваліфіковано як теракт.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України – Терористичний акт", - йдеться у повідомленні МВС у facebook.

У міністерстві підтвердили, що на місці трагедії постраждало п‘ятеро осіб. Серед яких народний депутат Ігор Мосійчук. Охоронець депутата, 30-річний працівник поліції полку особливого призначення, загинув від отриманих поранень.

Глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що замах на народного депутата пов'язаний з його професійною діяльністю.

За попередньою інформацією, вибухівку для замаху на народного депутата Мосійчука заклали не у автівку, а у мотоцикл, що стояв поруч.

Як відомо, ввечері 25 жовтня на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. Він отримав поранення і наразі перебуває у лікарні.