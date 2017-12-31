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Замах на Мосійчука: ЗМІ показали відео ймовірного закладання вибухівки біля телеканалу "Еспресо"

На кадрах видно, як людина в шоломі паркує мопед поряд з деревом, двічі перевіряє сидіння транспорту, піднімає з землі пакет і йде
31 грудня видання "Інформатор" на своєму каналі в YouTube виклало відео, де, за їхніми даними, зображений терорист, який закладає вибухівку під будівлю телеканалу "Еспресо".
Замах на Мосійчука: ЗМІ показали відео ймовірного закладання вибухівки біля телеканалу "Еспресо" Фото: reuters.com

Запис зробили незадовго до вибуху. На кадрах видно, як людина в шоломі паркує мопед поряд з деревом, двічі перевіряє сидіння транспорту, піднімає з землі пакет і йде.

Нагадаємо, увечері 25 жовтня біля будівлі телеканалу "Еспресо" пролунав вибух, унаслідок якого три людини постраждали, двоє загинули. Серед постраждалих і народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Також серед постраждалих політтехнолог Віталій Бала. Його успішно прооперували.

Серед загиблих – охоронець народного депутата і співробітник Міністерства внутрішніх справ (МВС) України підполковник Михайло Мормиль.

За словами радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, цей інцидент правоохоронці кваліфікували як теракт і передали справу до СБУ. Ляшко заявив, що замах на Мосійчука міг бути організований політичними опонентами. Також у МВС встановили, що вибух у Солом'янському районі Києва стався внаслідок спрацювання саморобної вибухівки, закладеної в мопед.

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31 12 2017 20:30
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