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Замах на заступника голови Одеської облради пов'язаний з бізнес-інтересами

Двом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою
Перший заступник Національної поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що замах на заступника голови Одеської облради, підприємця і колишнього народного депутата від партії "Батьківщина" Олега Радковського пов'язаний винятково з бізнес-інтересами.
Замах на заступника голови Одеської облради пов В'ячеслав Аброськін. Фото: ГУ НП Донецької обл

Аброськін нагадав, що замах на Радковського стався увечері 4 жовтня біля одеського ресторану "Бабель-Фіш".

За цим фактом слідче управління поліції почало досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України, пише Аброськін у Facebook.

12 жовтня працівники поліції затримали підозрюваних у скоєнні злочину, ними виявилися жителі Херсонської та Одеської області. Слідчі провели більш ніж 30 обшуків, під час яких вдалося знайти зброю, яка використовувалася під час замаху, а також транспортний засіб і різні речі, які злочинці використовували при вчиненні інших злочинів.

За словами Аброськіна, кількість вилученої зброї була досить великою, зараз встановлюється її походження.

14 жовтня двом підозрюваним у вбивстві було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Уже можна сказати, що замах на вбивство було скоєно виключно через бізнес-інтереси", - заявив Аброськін.

Нагадаємо, 4 жовтня біля одного з розважальних закладів у центрі Одеси було здійснено замах на вбивство першого заступника голови Одеської обласної ради, екс-депутата Верховної Ради України Радковського. Невідомі на автомобілі Кіа здійснили декілька пострілів у його бік саме тоді, коли той виходив з ресторану.

Пораненого було госпіталізовано. З місця події поліцейські вилучили кулю від малокаліберної зброї калібру 5,6 мм. Ще три аналогічні кулі були вилучені з тіла потерпілого. За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Пізніше було затримано двох безпосередніх виконавців замаху. Підозрювані – 23-річний мешканець Одеси та 27-річний житель Херсонської області.

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15 10 2017 13:15
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