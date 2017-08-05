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Замість Джамали перший півфінал "Євробачення-2017" відкриє Monatik

Несподівану заміну організатори назвали "сюрпризом"
Перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2017", що відбудеться в Києві 9 травня, замість минулорічної переможниці конкурсу Джамали відкриє поп-співак Monatik.
Замість Джамали перший півфінал "Євробачення-2017" відкриє Monatik Фото: pre-party.com.ua

Про це йдеться у повідомленні на сайті організаторів.

Monatik, якого організатори називають "мультиартистом", виступить із композицією "Кружит", яку виконає з такої нагоди англійською мовою.

Несподівану заміну організатори конкурсу називають "сюрпризом".

Раніше продюсер Джамали Денис Козловський повідомив, що організатори Євробачення не пустили співачку на червону доріжку під час церемонії відкриття, пояснивши це правилами конкурсу.

Офіційна церемонія відкриття конкурсу відбулася в Києві у неділю, 7 травня.

Півфінали "Євробачення" заплановані на 9 і 11 травня, а фінал – на 13 травня.

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08 05 2017 23:59
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