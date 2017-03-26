Замість ремонту дороги на Закарпатті розкопали стару бруківку, – ФОТО
Службою автомобільних доріг у Закарпатській області вже проводяться роботи з демонтажу асфальтобетонного покриття, повідомляє Центр транспортних стратегій.
"Зараз на відрізку, де асфальтобетон демонтований, є певні нерівності й відсутність бруківки, але вони не порівнянні з тими ямами, які покривають іншу частину дороги", – інформує міська влада.
Якщо після "зриву" асфальту на дорожньому полотні будуть значні осідання, їх вирівнюватимуть бруківкою.
На ці роботи в Іршаві фінансування виділяє балансоутримувач – Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, й про це досягнуто відповідної домовленості.
Загальна вартість робіт практично дорівнює вартості поточного ямкового ремонту, повідомляють у міськраді.
Зазначають, що цей варіант значно кращий, ніж поточний ремонт, який доводиться робити по 2-3 рази в рік.
Фото: rada.irshava.info
Фото: rada.irshava.info
Фото: rada.irshava.info
Нагадаємо, Верховна Рада України ратифікувала Рамковий договір між урядом України та урядом Угорщини про надання кредиту на умовах взаємної допомоги для будівництва доріг.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернув увагу міністра інфраструктури Володимира Омеляна на необхідність проведення ремонту доріг по всій країні.
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