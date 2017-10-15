"Замовник убивства" Вороненкова вперше публічно прокоментував звинувачення

Російський бізнесмен Володимир Тюрін, який проходить як свідок у справі про вбивство в Києві екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, вперше публічно прокоментував звинувачення, пред'явлені йому Генпрокуратурою України.

Свою відповідь він надіслав до редакції НТВ.

Зокрема підприємець заявив, що не причетний до злочину і попросив залишити його сім'ю в спокої.

"Я не причетний до того, в чому мене публічно звинувачує генпрокурор України Юрій Луценко. У зв'язку з цим переконливо прошу не вплутувати у свої брудні інтриги мене і моїх близьких і дати їм спокій, тим більше, що в Україні вистачає проблем, які потребують нагального вирішення", – йдеться в заяві Тюріна.

"Я шкодую, що моє ім'я використовується в різного роду інсинуаціях окремими українськими політиками для досягнення власних політичних цілей", – додав він.

Нагадаємо, екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова було вбито в центрі Києва 23 березня. Вбивця Павло Паршов був поранений охоронцем колишнього депутата і потім помер у лікарні.

Згодом було затримано його передбачуваного спільника Ярослава Тарасенка та співорганізатора вбивства Олександра Лося.

Водій екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова незадовго до вбивства російського політика був викрадений в Білорусі і допитувався співробітниками ФСБ Росії.

Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова був російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, він же Тюріков.