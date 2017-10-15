"Замовник убивства" Вороненкова вперше публічно прокоментував звинувачення
Свою відповідь він надіслав до редакції НТВ.
Зокрема підприємець заявив, що не причетний до злочину і попросив залишити його сім'ю в спокої.
"Я не причетний до того, в чому мене публічно звинувачує генпрокурор України Юрій Луценко. У зв'язку з цим переконливо прошу не вплутувати у свої брудні інтриги мене і моїх близьких і дати їм спокій, тим більше, що в Україні вистачає проблем, які потребують нагального вирішення", – йдеться в заяві Тюріна.
"Я шкодую, що моє ім'я використовується в різного роду інсинуаціях окремими українськими політиками для досягнення власних політичних цілей", – додав він.
Нагадаємо, екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова було вбито в центрі Києва 23 березня. Вбивця Павло Паршов був поранений охоронцем колишнього депутата і потім помер у лікарні.
Згодом було затримано його передбачуваного спільника Ярослава Тарасенка та співорганізатора вбивства Олександра Лося.
Водій екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова незадовго до вбивства російського політика був викрадений в Білорусі і допитувався співробітниками ФСБ Росії.
Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.
Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова був російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, він же Тюріков.
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