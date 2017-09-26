Замовників замаху на Осмаєва та Окуєву поки не встановлено, - поліція

Версії відпрацьовуються, але поки що він один обвинувачений у справі

Кримінальне провадження про замах на життя добровольців АТО Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуеву готується до передачі в суд.

"Справа готується до передачі в суд, буде узгоджений обвинувальний акт", - заявив начальник Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, інформує Інтерфакс-Україна.

Він додав, що у справі як і раніше проходить лише один обвинувачений. "Він відмовляється від усього, каже, що мало не його самого хотіли вбити. Але обставинами справи його слова поки не підтверджуються", — пояснив він.

Відповідаючи на питання про те, чи є якісь передумови вийти на замовника злочину, Крищенко сказав:

"Ні, на замовників — немає. Версії відпрацьовуються, але поки що він один обвинувачений у справі".

Нагадаємо, у Києві на Подолі сталася стрілянина. Стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. Правоохоронці розглядають як основну версію вчинення злочину "патріотичну позицію подружжя".

Зазначимо, нападник, який здійснив замах на учасника АТО Адама Осмаєва і був поранений його дружиною Аміною Окуєвою, живий, знаходиться під охороною і дасть свідчення.

Згодом стало відомо, що кілер, який намагався убити Адама Осмаєва в Києві,- пітерський бандит Артур Курмакаєв.