Запасів антрацитового вугілля для роботи ТЕС вистачить до кінця зими, - Насалик

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик допускає можливість віялових відключень з кінця березня в разі продовження повного блокування поставок енергетичного вугілля із зони АТО.

За його словами, існуючих запасів антрацитового вугілля вистачить для роботи ТЕС до кінця зими і в разі повної блокади запаси антрацитної групи до кінця березня будуть фактично на нулі, інформує "Інтерфакс Україна".

Насалик зазначив, що у випадку досягнення домовленості про постачання антрацитового вугілля з США і до моменту прибуття вугілля в Україну, пройде не менше 50-60 днів.

На думку міністра, блокування поставки вугілля з зони АТО повинне вирішуватися "не законом сили, а силою закону".

Він додав, що міністерство готове відмовитися від вугілля з окупованих територій тільки в разі прийняття відповідного рішення на державному рівні.