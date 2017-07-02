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Запасів антрацитового вугілля для роботи ТЕС вистачить до кінця зими, - Насалик

Міністр вважає, що проблема має вирішуватися "не законом сили, а силою закону"
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик допускає можливість віялових відключень з кінця березня в разі продовження повного блокування поставок енергетичного вугілля із зони АТО.
Запасів антрацитового вугілля для роботи ТЕС вистачить до кінця зими, - Насалик Ігор Насалик. Фото: www.rbc.ua.

За його словами, існуючих запасів антрацитового вугілля вистачить для роботи ТЕС до кінця зими і в разі повної блокади запаси антрацитної групи до кінця березня будуть фактично на нулі, інформує "Інтерфакс Україна".

Насалик зазначив, що у випадку досягнення домовленості про постачання антрацитового вугілля з США і до моменту прибуття вугілля в Україну, пройде не менше 50-60 днів.

На думку міністра, блокування поставки вугілля з зони АТО повинне вирішуватися "не законом сили, а силою закону".

Він додав, що міністерство готове відмовитися від вугілля з окупованих територій тільки в разі прийняття відповідного рішення на державному рівні.

Нагадаємо, що організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" планують повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами у середині лютого.

27 січня ветерани АТО заявили, що готові пропускати вугілля, якщо буде посилено контроль за тим, що знаходиться у вагонах.

26 січня заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука виступив проти блокади окупованих територій Донбасу. 25 січня кілька народних депутатів, серед яких Семен Семенченко, Павло Костенко, на перегоні станцій Світлановим-Шипілова Луганській області розмістили три "дерев'яних їжаки" і оголосили про початок безстрокової акції протесту - блокади ОРДЛО. Пізніше, вони взяли під контроль ще одну вузлову станцію - Світланове.

Глава СБУ Василь Грицак, коментуючи блокування залізниці в Луганській області, заявив, що депутати не повинні брати в цьому участі.

За фактом блокування залізниці відкрито кримінальне провадження.

Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз заявив, що блокування ветеранами АТО і народними депутатами залізниці в Луганській області несе загрозу енергетичній безпеці України. Павло Жебрівський сказав, що торгівлю з окупованими територіями Донбасу потрібно врегулювати законодавчо.

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07 02 2017 13:40
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