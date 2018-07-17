Хлору для знезараження води в столиці залишилося на місяць, - "Київводоканал"
"Київводоканал" володіє запасом рідкого хлору для знезараження міської води всього на 1 місяць", - йдеться у відповіді підприємства на інформаційний запит "УНН".
При цьому наголошується, що для приготування питної води киянам використовується вода з трьох джерел Дніпра, Десни та артезіанських свердловин, і всі вони потребують знезараження.
Нагадаємо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства. Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води. У деяких із них ситуація критична. Наприклад, у районах Запорізької області запасу хлору майже не лишилося, тому там уже зменшили тиск води у кранах. В Івано-Франківську, Львівській та Житомирській областях водоканали мають власні установки з вироблення речовин для очищення води. Вони можуть частково компенсувати відсутність хлору з "Дніпроазоту".
Ситуацію намагалися виправити з допомогою залучення уряду і РНБО, але незважаючи на досягнуті домовленості з керівництвом "Дніпроазоту", виробництво хлору поки не відновлено.
Так, вже сьогодні жителі Дніпра і ще низки міст можуть залишитися без питної води. Справа в тому, що там запасів рідкого хлору було лише до 9:00 17 липня.
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