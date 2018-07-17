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Хлору для знезараження води в столиці залишилося на місяць, - "Київводоканал"

Кияни ризикують залишитися без питної води по закінченню місячного терміну
ПАТ "Київводоканал" стверджує, що запасів рідкого хлору для знезараження води у столиці залишилося всього на місяць.
Хлору для знезараження води в столиці залишилося на місяць, - "Київводоканал" Фото: gettyimages.com

"Київводоканал" володіє запасом рідкого хлору для знезараження міської води всього на 1 місяць", -  йдеться у відповіді підприємства на інформаційний запит "УНН".

При цьому наголошується, що для приготування питної води киянам використовується вода з трьох джерел Дніпра, Десни та артезіанських свердловин, і всі вони потребують знезараження.

Нагадаємо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства. Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води. У деяких із них ситуація критична. Наприклад, у районах Запорізької області запасу хлору майже не лишилося, тому там уже зменшили тиск води у кранах. В Івано-Франківську, Львівській та Житомирській областях водоканали мають власні установки з вироблення речовин для очищення води. Вони можуть частково компенсувати відсутність хлору з "Дніпроазоту".

Ситуацію намагалися виправити з допомогою залучення уряду і РНБО, але незважаючи на досягнуті домовленості з керівництвом "Дніпроазоту", виробництво хлору поки не відновлено.

Так, вже сьогодні жителі Дніпра і ще низки міст можуть залишитися без питної води. Справа в тому, що там запасів рідкого хлору було лише до 9:00 17 липня.

 

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17 07 2018 16:05
ТЕГИ: Київ, вода, ХЛОР
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