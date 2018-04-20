Запасів води в Авдіївці вистачить на чотири дні

Уранці 20 квітня в Авдіївку припинила надходити вода з зупиненої Донецької фільтрувальної станції. У місті є запас на чотири дні.

"На ранок 20:04 припинилася подача води споживачам Авдіївки, яка надходила самопливом після зупинки ДФС. Передбачена подача води з місцевого резервуару, запасів якого вистачить на 4 дні", - йдеться у Twitter Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

За даними МінТОТ, незабаром Міжнародний комітет Червоного Хреста планує підвезти до міста 18 тонн питної води для населення.

Крім того, представники міжнародних організацій 20 квітня проведуть нараду з приводу супроводу співробітників Донецької фільтрувальної станції до місця роботи.

Водночас, як відзначили в МінТОТ, імовірність введення в Авдіївці надзвичайного стану місцевого значення поки що не розглядають.

Нагадаємо, що співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли, п’ятеро людей дістали поранення.