Запаси газу в підземних сховищах України скоротилися на 43%

Україна з початку опалювального сезону знизила запаси природного газу в підземних сховищах на 43,1% (6,3 млрд куб. м) – до 8,4 млрд куб. м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними ПАТ "Укртрансгаз", зокрема, 25 лютого відбір становив 23,5 млн куб. м, загалом за 1-25 лютого – 1 млрд 475 млн куб. м (у середньому - 59 млн куб. м/добу).

У січні 2017 року з ПСГ було піднято 2 млрд 102 млн куб. м (у середньому – 68 млн куб. м/добу), в грудні 2016 року – 1 млрд 569 млн куб. м (у середньому – 51 млн куб. м/добу), в листопаді 2016 року – 909 млн куб. м (30 млн куб. м/добу).

Станом на 25 лютого 2017 року імпорт газу за добу становив 50 млн куб. м (зі Словаччини, Угорщини та Польщі). Імпорт газу з Росії Україна не здійснює з 26 листопада 2015 року.

Загалом за 1-25 лютого імпорт становить 1,2 млрд куб. м. Внутрішній видобуток за цей період становить 1,4 млрд куб. м.

У НАК "Нафтогаз України" вважають сформовані в підземних сховищах запаси газу достатніми для проходження опалювального сезону та заявляють, що мають у своєму розпорядженні технічні можливості для додаткового імпорту на випадок суворої зими.

За розрахунками НАК, до кінця опалювального сезону у сховищах має залишатися 7-8 млрд куб. м при допустимому значенні в 5 млрд куб. м.

Нагадаємо, у вівторок, 21 лютого, Кабінет міністрів прийняв постанову №90, згідно з якою уряд зможе переглядати тарифи на газ для населення кожні півроку в разі, якщо за попередній період ціна на імпорт палива зросла більш ніж на 10%.

"Нафтогаз України" відсторонив від обов'язків президента "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва. Таке рішення прийняло правління, і затвердило наглядову раду "Нафтогазу".