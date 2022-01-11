Запаси газу в сховищах у Німеччині досягли рекордного рівня

У газових сховищах Німеччини зберігається більше природного газу, ніж будь-коли раніше.

За даними європейських операторів газосховищ, обсяг, накопичений 24 жовтня, на рівні 239,64 тераватт-годин, перевищив попереднє максимальне значення від 10 листопада 2019 року, коли було зафіксовано 239,62 тераватт-годин енергомісткості.

Наразі значення зросло до 241,62 ТВт-год (попередньо станом на 29 жовтня). Для порівняння: у січні та лютому 2022 року, за даними Федерального мережевого агентства, сумарно в Німеччині було спожито майже 227 терават-годин природного газу.

Якщо рахувати у відсотках, то німецькі сховища заповнені зараз на 98,52%. Водночас цей відсотковий показник не досягнув історичного максимуму: 27 жовтня 2019 року сховища були заповнені на 99,66%.